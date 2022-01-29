Экономист Кричевский дал советы, как поступать с валютой на фоне роста курса

Выгодно ли в период активного роста курса доллара и евро проводить какие-либо манипуляции с покупкой и продажей иностранной валюты, рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" экономист, радиоведущий Никита Кричевский.

По его словам, в течение последних двух лет подобные скачки курса случались неоднократно. Люди бежали скупать валюту, однако уже вскоре начиналось снижение. Например, доллар покупался по 80 рублей, но тут же дешевел до 70 рублей. В связи с этим Кричевский призвал россиян не паниковать и не торопиться с валютными операциями.

"Сидите ровно, а валюта, если она у вас есть, пускай лежит", — подытожил эксперт.