Экономист Кричевский дал советы, как поступать с валютой на фоне роста курса
Как отметил эксперт, на протяжении двух последних лет такие скачки стоимости валют уже случались.
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Выгодно ли в период активного роста курса доллара и евро проводить какие-либо манипуляции с покупкой и продажей иностранной валюты, рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" экономист, радиоведущий Никита Кричевский.
По его словам, в течение последних двух лет подобные скачки курса случались неоднократно. Люди бежали скупать валюту, однако уже вскоре начиналось снижение. Например, доллар покупался по 80 рублей, но тут же дешевел до 70 рублей. В связи с этим Кричевский призвал россиян не паниковать и не торопиться с валютными операциями.
"Сидите ровно, а валюта, если она у вас есть, пускай лежит", — подытожил эксперт.
Как сообщал Лайф, 26 января курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года. В то же время доллар пробил отметку в 80 рублей, обновив максимум с начала ноября 2020 года, затем началось снижение.
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