Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

Видео с места пожара в жилом доме в Архангельской области, где погибли четверо детей и их мать © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео и фото с места пожара в деревянном жилом доме в посёлке Плесецк (Архангельская область), где погибли четверо детей и их мать.









Как сообщил Лайфу источник, по предварительным данным, пожар начался с кухни, где загорелась электрическая плита. Жильцы отравились угарным газом. Среди погибших два мальчика (трёх и четырёх лет) и две девочки (двенадцати и шести лет).