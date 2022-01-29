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Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

По предварительным данным, возгорание началось с кухни. Жильцы отравились угарным газом. Среди погибших два мальчика и две девочки.

29 января, 04:45

© LIFE

Видео с места пожара в жилом доме в Архангельской области, где погибли четверо детей и их мать © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео и фото с места пожара в деревянном жилом доме в посёлке Плесецк (Архангельская область), где погибли четверо детей и их мать.

  • © LIFE
    © LIFE
  • © LIFE
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  • © LIFE
    © LIFE
  • © LIFE
    © LIFE

© LIFE

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Как сообщил Лайфу источник, по предварительным данным, пожар начался с кухни, где загорелась электрическая плита. Жильцы отравились угарным газом. Среди погибших два мальчика (трёх и четырёх лет) и две девочки (двенадцати и шести лет).

Ранее в МЧС сообщали, что в результате возгорания повреждена квартира на площади пять квадратных метров.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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