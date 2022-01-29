Экономист Сорокина напомнила, какие выплаты вырастут в России в 2022 году
До 156 429 рублей увеличится размер единовременного пособия при усыновлении детей. Такую сумму выплатят, если ребёнок старше семи лет, инвалид или речь идёт об усыновлении братьев и сестёр.
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С 1 февраля в России увеличат несколько пособий, например единовременное пособие при усыновлении детей. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
В беседе с "Праймом" она отметила, что выплата составит 156 429 рублей, если ребёнок старше семи лет, инвалид или речь идёт об усыновлении братьев и сестёр. Помимо этого на выплаты могут претендовать жёны, а также дети призывников. Например, беременная женщина в статусе супруги призывника вправе получить единовременную сумму в размере 32 420 рублей, а мама или опекун ребёнка — 13 895 рублей. Все российские семьи, независимо от уровня дохода, при рождении ребёнка с 1 февраля получат единовременно 19 981 рубль.
"Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет предусмотрено и ежемесячное пособие до трёх лет", — добавила Сорокина.
Максимальное "декретное" пособие составит 360 164 рубля за 140 дней, а максимальное пособие по уходу за первым ребёнком — 31 282 рубля, минимальное — 7493 рубля, заключила экономист.
Ранее в ПФР рассказали, кому из беременных полагается пособие в 30 тысяч рублей. Там отметили, что выплаты получают все женщины, находящиеся в положении, вне зависимости от региона проживания, поэтому какого-то особого расчёта в данном случае вести не приходится.
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