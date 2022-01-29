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Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Архангельской области

Трагедия произошла в посёлке Плесецк. Возгорание случилось в квартире двухэтажного деревянного жилого дома в четвёртом часу ночи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

29 января, 04:12
<p><strong style="font-weight: bold;">©</strong> <a href="https://29.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4668269" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ГУ МЧС РФ по Архангельской области</p>

© Сайт ГУ МЧС РФ по Архангельской области

В Архангельской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Трагедия произошла в посёлке Плесецк. Уточняется, что среди жертв четверо детей. Пожар случился в квартире двухэтажного деревянного жилого дома. Сообщение поступило в экстренные службы в 03:20.

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"В результате пожара повреждена квартира на [площади] пять квадратных метров. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-46 в составе восьми человек и двух единиц техники", — сообщили в МЧС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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