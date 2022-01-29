Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Архангельской области
Трагедия произошла в посёлке Плесецк. Возгорание случилось в квартире двухэтажного деревянного жилого дома в четвёртом часу ночи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
© Сайт ГУ МЧС РФ по Архангельской области
В Архангельской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Трагедия произошла в посёлке Плесецк. Уточняется, что среди жертв четверо детей. Пожар случился в квартире двухэтажного деревянного жилого дома. Сообщение поступило в экстренные службы в 03:20.
"В результате пожара повреждена квартира на [площади] пять квадратных метров. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-46 в составе восьми человек и двух единиц техники", — сообщили в МЧС.
Лента новостей
Пытался сесть на авианосец: В Сети появилось видео с падением истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море
сегодня в 03:53
Посольство РФ: Поставки американского оружия подстрекают Киев на авантюры против Донбасса
сегодня в 03:27
Россия перебросила в Белоруссию дивизион ЗРПК "Панцирь-С" на учения "Союзная решимость"
сегодня в 03:07
Комментариев: 0