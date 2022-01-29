Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Архангельской области

В Архангельской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Трагедия произошла в посёлке Плесецк. Уточняется, что среди жертв четверо детей. Пожар случился в квартире двухэтажного деревянного жилого дома. Сообщение поступило в экстренные службы в 03:20.