Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга на турнире промоушена Хабиба Eagle FC
41-летний россиянин имеет на своём счету 32 победы в MMA, восемь поражений, ещё два поединка признаны несостоявшимися. 36-летний Спонг одержал две победы и потерпел одно поражение в ММА.
Сергей Харитонов против Тайрона Спонга © Instagram / eaglefcmma
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов победил знаменитого кикбоксера и боксёра из Суринама Тайрона Спонга в главном бою турнира Eagle FC 44, который состоялся в Майами на арене FLX. Поединок прошёл в рамках тяжёлого веса.
Харитонов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. 41-летний боец имеет на своём счету 32 победы в MMA, восемь поражений, ещё два поединка признаны несостоявшимися. 36-летний Спонг одержал две победы и потерпел одно поражение в ММА.
В соглавном бою экс-чемпион UFC американский полутяжеловес Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30:27.
Промоушен Eagle FC основал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. 44-й турнир стал первым, проведённым за пределами России.
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