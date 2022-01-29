НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга на турнире промоушена Хабиба Eagle FC

41-летний россиянин имеет на своём счету 32 победы в MMA, восемь поражений, ещё два поединка признаны несостоявшимися. 36-летний Спонг одержал две победы и потерпел одно поражение в ММА.

29 января, 04:09

Сергей Харитонов против Тайрона Спонга © Instagram / eaglefcmma

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов победил знаменитого кикбоксера и боксёра из Суринама Тайрона Спонга в главном бою турнира Eagle FC 44, который состоялся в Майами на арене FLX. Поединок прошёл в рамках тяжёлого веса.

Харитонов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. 41-летний боец имеет на своём счету 32 победы в MMA, восемь поражений, ещё два поединка признаны несостоявшимися. 36-летний Спонг одержал две победы и потерпел одно поражение в ММА.

Блогер Джейк Пол заявил, что хочет провести бой против Нурмагомедова

Блогер Джейк Пол заявил, что хочет провести бой против Нурмагомедова

В соглавном бою экс-чемпион UFC американский полутяжеловес Рашад Эванс победил бразильца Габриэля Чекко единогласным решением судей со счётом 30:27.

Промоушен Eagle FC основал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. 44-й турнир стал первым, проведённым за пределами России.

Легенда снова в деле: Звезда ММА Шлеменко зажёг на турнире Хабиба и теперь может сразиться с Минеевым

Легенда снова в деле: Звезда ММА Шлеменко зажёг на турнире Хабиба и теперь может сразиться с Минеевым

Ранее российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стэманна на турнире UFC 270.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1