Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга на турнире промоушена Хабиба Eagle FC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов победил знаменитого кикбоксера и боксёра из Суринама Тайрона Спонга в главном бою турнира Eagle FC 44, который состоялся в Майами на арене FLX. Поединок прошёл в рамках тяжёлого веса.

Харитонов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. 41-летний боец имеет на своём счету 32 победы в MMA, восемь поражений, ещё два поединка признаны несостоявшимися. 36-летний Спонг одержал две победы и потерпел одно поражение в ММА.