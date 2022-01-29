НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Пытался сесть на авианосец: В Сети появилось видео с падением истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море

Также опубликовано фото истребителя в воде. Американские военные подтвердили подлинность медиафайлов. В результате инцидента пострадало семь моряков. Пилот катапультировался.

29 января, 03:53

Кадр из видео © Instagram / northernprovisions

Момент падения истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море. Видео © Instagram / northernprovisions

Заход на посадку новейшего истребителя ВМС США F-35C Lightning II перед падением в Южно-Китайское море попал на видео. Самолёт пытался приземлиться на авианосце "Карл Винсон". Кадры крушения истребителя появились в соцсетях, их подлинность подтвердило командование Военно-морских сил США, сообщает CBS.

На записи видно, как F-35 заходит на посадку. Съёмка велась с палубы корабля. Судя по звуку, после приближения к авианосцу пилот увеличил тягу двигателя. Также на видео попал момент катапультирования перед крушением. Кроме того, в Сети появились кадры упавшего в море самолёта, на которых виден истребитель в воде.

Не пролетел и пары метров: Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео

Не пролетел и пары метров: Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео

Напомним, пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США сообщила, что самолёт упал в море 24 января. Уточнялось, что F-35C Lightning II потерпел крушение во время проведения плановых полётов. Пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Также в результате инцидента пострадало семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1