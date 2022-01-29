Пытался сесть на авианосец: В Сети появилось видео с падением истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море

Момент падения истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море. Видео © Instagram / northernprovisions

Заход на посадку новейшего истребителя ВМС США F-35C Lightning II перед падением в Южно-Китайское море попал на видео. Самолёт пытался приземлиться на авианосце "Карл Винсон". Кадры крушения истребителя появились в соцсетях, их подлинность подтвердило командование Военно-морских сил США, сообщает CBS.

На записи видно, как F-35 заходит на посадку. Съёмка велась с палубы корабля. Судя по звуку, после приближения к авианосцу пилот увеличил тягу двигателя. Также на видео попал момент катапультирования перед крушением. Кроме того, в Сети появились кадры упавшего в море самолёта, на которых виден истребитель в воде.