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Volkswagen отзывает в России почти 450 автомобилей модели Tiguan

Причиной этого является возможная неисправность запорного механизма поворотного модуля, уточнили в Росстандарте. Всех автовладельцев проинформируют о необходимости предоставить машину для ремонта.

29 января, 02:38

© volkswagen

Компания "Фольксваген груп Рус", которая является официальным представителем Volkswagen в России, отзывает 445 автомобилей модели Tiguan, проданных в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва машин является возможная неисправность запорного механизма поворотного модуля. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, проведут проверку тягово-сцепного устройства и при необходимости заменят этот модуль.

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Как уточнили в Росстандарте, всех владельцев авто, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Отмечается, что ремонт будет бесплатным.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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