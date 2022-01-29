Volkswagen отзывает в России почти 450 автомобилей модели Tiguan

Компания "Фольксваген груп Рус", которая является официальным представителем Volkswagen в России, отзывает 445 автомобилей модели Tiguan, проданных в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва машин является возможная неисправность запорного механизма поворотного модуля. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, проведут проверку тягово-сцепного устройства и при необходимости заменят этот модуль.

Как уточнили в Росстандарте, всех владельцев авто, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Отмечается, что ремонт будет бесплатным.