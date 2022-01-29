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Россия перебросила в Белоруссию дивизион ЗРПК "Панцирь-С" на учения "Союзная решимость"

Он состоит из 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 ракет в транспортно-пусковых контейнерах. После разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где заступит на дежурство.

29 января, 03:07

ЗРПК "Панцирь-С". Кадр из видео © Минобороны РФ

Кадры доставки в Белоруссию дивизиона ЗРПК "Панцирь-С" на учения "Союзная решимость" © Минобороны России

Россия передислоцировала в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", который задействуют в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Подразделения Вооружённых сил РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь. Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", — сообщили в министерстве.

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В ведомстве уточнили, что проверка пройдёт в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, будет выполнено перебазирование и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной границы и проверка ПВО. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) запланированы совместные учения "Союзная решимость – 2022": Россия и Белоруссия отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Прибывший в Белоруссию дивизион комплексов "Панцирь-С" состоит из 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах. После разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебно-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ.

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Ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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