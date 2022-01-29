Посольство РФ: Поставки американского оружия подстрекают Киев на авантюры против Донбасса
В российской дипмиссии напомнили, что вчера ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в посёлке Ясное вблизи города Докучаевска. Посольство призвало Вашингтон повлиять на своих "подопечных".
В аэропорт Борисполь в Киеве прибыла третья партия из пакета военной помощи США на сумму 200 миллионов долларов © Twitter / USEmbassyKyiv
Посольство России в США заявило, что "безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса". Так, накануне ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в посёлке Ясное вблизи города Докучаевска.
"Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись", — говорится в заявлении дипмиссии в "Фейсбуке".
В посольстве добавили, что вновь призывают Вашингтон "заставить своих подопечных" выполнять Минские договорённости, "а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения".
Напомним, ранее на Украину доставили очередную партию американского оружия и боеприпасов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, она включает комплексы Javelin, другие противотанковые вооружения, гранатомёты, большое количество огнестрельного оружия. При этом 22 и 24 января на Украину уже прибывали самолёты с американской военной помощью. Первый из них привёз 90 тонн оружия и боеприпасов, второй — 80.
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