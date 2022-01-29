Посольство РФ: Поставки американского оружия подстрекают Киев на авантюры против Донбасса

Посольство России в США заявило, что "безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса". Так, накануне ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в посёлке Ясное вблизи города Докучаевска.

"Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись", — говорится в заявлении дипмиссии в "Фейсбуке".