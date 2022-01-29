"Почему сразу нападут?": Депутат Рады Кива назвал гипотетическое вторжение РФ на Украину освобождением
По его словам, сообщения СМИ о якобы неизбежном нападении РФ на Незалежную вызвали панику в руководстве Украины. В частности, в парламенте пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".
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Если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт обернулся бы не "оккупацией, а освобождением" Незалежной. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.
Так парламентарий отреагировал на сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил лидера Незалежной о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск.
"Почему сразу нападут? Освободят!" — написал Кива в своём телеграм-канале.
Как уточнил нардеп, появление этой информации вызвало паническую реакцию в руководстве Украины. В частности, по его словам, среди депутатов Рады пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".
"Депутаты от правящей партии "Слуга народа" жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывезти семьи", — подчеркнул Кива.
Ранее корреспондент телеканала CNN Александр Марквардт, ссылаясь на неназванного чиновника в Киеве, обнародовал "подробности" беседы лидеров США и Украины в "Твиттере". Так, например, по его словам, Байден сказал Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замёрзнет земля". Журналист добавил, что глава Белого дома якобы предупредил украинского коллегу о том, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые, "вероятно, попытаются его оккупировать". Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию.
Лайф также рассказывал, что телефонный разговор, который ранее провели президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский, в Киеве не смогли назвать удачным или конструктивным. К примеру, по версии источника телеканала CNN, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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