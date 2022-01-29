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"Почему сразу нападут?": Депутат Рады Кива назвал гипотетическое вторжение РФ на Украину освобождением

По его словам, сообщения СМИ о якобы неизбежном нападении РФ на Незалежную вызвали панику в руководстве Украины. В частности, в парламенте пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".

29 января, 04:54
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=493235665520303&set=pb.100045016207850.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kivaillya</a></p>

© Facebook / kivaillya

Если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт обернулся бы не "оккупацией, а освобождением" Незалежной. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Так парламентарий отреагировал на сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил лидера Незалежной о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск.

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"Почему сразу нападут? Освободят!" — написал Кива в своём телеграм-канале.

Как уточнил нардеп, появление этой информации вызвало паническую реакцию в руководстве Украины. В частности, по его словам, среди депутатов Рады пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".

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"Депутаты от правящей партии "Слуга народа" жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывезти семьи", — подчеркнул Кива.

Ранее корреспондент телеканала CNN Александр Марквардт, ссылаясь на неназванного чиновника в Киеве, обнародовал "подробности" беседы лидеров США и Украины в "Твиттере". Так, например, по его словам, Байден сказал Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замёрзнет земля". Журналист добавил, что глава Белого дома якобы предупредил украинского коллегу о том, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые, "вероятно, попытаются его оккупировать". Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию.

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Лайф также рассказывал, что телефонный разговор, который ранее провели президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский, в Киеве не смогли назвать удачным или конструктивным. К примеру, по версии источника телеканала CNN, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения".

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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