"Почему сразу нападут?": Депутат Рады Кива назвал гипотетическое вторжение РФ на Украину освобождением

Если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт обернулся бы не "оккупацией, а освобождением" Незалежной. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Так парламентарий отреагировал на сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил лидера Незалежной о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск.

"Почему сразу нападут? Освободят!" — написал Кива в своём телеграм-канале.

Как уточнил нардеп, появление этой информации вызвало паническую реакцию в руководстве Украины. В частности, по его словам, среди депутатов Рады пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".

"Депутаты от правящей партии "Слуга народа" жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывезти семьи", — подчеркнул Кива.

Ранее корреспондент телеканала CNN Александр Марквардт, ссылаясь на неназванного чиновника в Киеве, обнародовал "подробности" беседы лидеров США и Украины в "Твиттере". Так, например, по его словам, Байден сказал Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замёрзнет земля". Журналист добавил, что глава Белого дома якобы предупредил украинского коллегу о том, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые, "вероятно, попытаются его оккупировать". Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию.