Стая бродячих собак напала на девочку на Чукотке

В посёлке Угольные Копи на Чукотке на девочку 2007 года рождения напала стая бродячих собак. Прокуратура региона начала проверку, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"28 января в полицию из участковой больницы ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступило сообщение о том, что в приёмное отделение за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую во дворе жилого дома №10 по улице Первомайской в посёлке городского типа Угольные Копи напала стая собак", — говорится в сообщении.

Как уточняется, у ребёнка укушенная рана средней трети левой голени. После осмотра врача и оказания медицинской помощи девочку отправили на амбулаторное лечение.