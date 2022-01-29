Стая бродячих собак напала на девочку на Чукотке
Как уточняется, у ребёнка укушенная рана средней трети левой голени. После осмотра врача и оказания медицинской помощи её отправили на амбулаторное лечение.
Бродячие собаки © Pixabay
В посёлке Угольные Копи на Чукотке на девочку 2007 года рождения напала стая бродячих собак. Прокуратура региона начала проверку, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"28 января в полицию из участковой больницы ГБУЗ "Чукотская окружная больница" поступило сообщение о том, что в приёмное отделение за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую во дворе жилого дома №10 по улице Первомайской в посёлке городского типа Угольные Копи напала стая собак", — говорится в сообщении.
Как уточняется, у ребёнка укушенная рана средней трети левой голени. После осмотра врача и оказания медицинской помощи девочку отправили на амбулаторное лечение.
В ходе проверки прокуратура намерена оценить меры, принимаемые уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными. Также ведомство проверит реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Напомним, в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на местных жителей, в том числе на детей. Например, на Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Но самая громкая трагедия последних дней произошла в Забайкалье — 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.
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