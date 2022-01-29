Президент Хорватии Миланович назвал премьера Пленковича украинским агентом

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что глава правительства страны Андрей Пленкович ведёт себя как "украинский агент". Как сообщает портал JutarnjiList, такое высказывание политик сделал в эфире телеканала RTL.

"Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с русскими я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России", — отметил Миланович.

Также хорватский президент отказался считать себя "врагом Украины" или "другом России", но вместе с тем подчеркнул, что в Незалежной прославляют людей, которые во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков. Кроме того, по словам Милановича, на Украине "есть проблема с сепаратистами", с которыми Киеву следует продолжать переговоры.