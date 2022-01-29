Президент Хорватии Миланович назвал премьера Пленковича украинским агентом
Политик отказался считать себя "врагом Украины" или "другом России", но вместе с тем подчеркнул, что в Незалежной прославляют людей, которые во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков.
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что глава правительства страны Андрей Пленкович ведёт себя как "украинский агент". Как сообщает портал JutarnjiList, такое высказывание политик сделал в эфире телеканала RTL.
"Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с русскими я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России", — отметил Миланович.
Также хорватский президент отказался считать себя "врагом Украины" или "другом России", но вместе с тем подчеркнул, что в Незалежной прославляют людей, которые во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков. Кроме того, по словам Милановича, на Украине "есть проблема с сепаратистами", с которыми Киеву следует продолжать переговоры.
"С ними нужно разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", — заключил президент Хорватии.
Напомним, ранее Зоран Миланович заявил, что власти Хорватии отзовут из НАТО своих военных в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Его слова вызвали критику со стороны премьер-министра Андрея Пленковича, который извинился перед украинцами за президента. МИД Незалежной, в свою очередь, потребовал публичных извинений от Милановича.
Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ