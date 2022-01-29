Нарколог Брюн предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и ковиде

Во время ОРВИ, гриппа и коронавируса крайне опасно употреблять алкоголь, так как он может вызвать дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию, чем только усугубит состояние, рассказал главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"Любые вирусные заболевания, в том числе и CoViD-19, — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается. Любое лекарство несовместимо с алкоголем, потому что прежде всего алкоголь токсически воздействует на организм — и поэтому ослабевает иммунитет", — предупредил россиян эксперт в беседе с РИА "Новости".

Также врач отметил, что лечиться алкоголем и растирать водкой тело при высокой температуре — это всё равно что лечиться ядом. По словам специалиста, эффективность этих народных методов никем не была доказана, из-за алкоголя организм только слабеет и становится ещё более восприимчивым к вирусам. При лечении простуды лучше отдать предпочтение тёплым напиткам — молоку или чаю с имбирём. Они помогут снять болевые ощущения в горле и восполнить уровень жидкости в организме.