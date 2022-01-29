Нарколог Брюн предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и ковиде
Он посоветовал россиянам при лечении простуды отдать предпочтение тёплым напиткам, которые помогут снять болевые ощущения в горле и восполнить уровень жидкости в организме.
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Во время ОРВИ, гриппа и коронавируса крайне опасно употреблять алкоголь, так как он может вызвать дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию, чем только усугубит состояние, рассказал главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
"Любые вирусные заболевания, в том числе и CoViD-19, — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается. Любое лекарство несовместимо с алкоголем, потому что прежде всего алкоголь токсически воздействует на организм — и поэтому ослабевает иммунитет", — предупредил россиян эксперт в беседе с РИА "Новости".
Также врач отметил, что лечиться алкоголем и растирать водкой тело при высокой температуре — это всё равно что лечиться ядом. По словам специалиста, эффективность этих народных методов никем не была доказана, из-за алкоголя организм только слабеет и становится ещё более восприимчивым к вирусам. При лечении простуды лучше отдать предпочтение тёплым напиткам — молоку или чаю с имбирём. Они помогут снять болевые ощущения в горле и восполнить уровень жидкости в организме.
Ранее инфекционист Светлана Сметанина рассказала, что делать при первых симптомах омикрон-штамма. Она предупредила, что если температура свыше 38 градусов держится больше трёх суток, то человеку следует обратиться к врачу. Кроме того, врач Андрей Тяжельников предостерёг россиян от приёма антибиотиков при "омикроне". Если речь о лёгкой форме заболевания, то лечение будет проходить точно так же, как при ОРВИ, пояснил специалист.
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