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Мужа похищенной в Подмосковье женщины-бухгалтера задержали за её изнасилование и убийство

По данным следствия, пара собиралась разводиться. В день исчезновения он поджидал Ольгу у работы, а затем проследил за ней и обманом выманил из машины.

29 января, 07:27
<p>Ольга Р. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/33926" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ольга Р. Фото © SHOT

Мужа похищенной в Волоколамске женщины-бухгалтера задержали за её изнасилование и убийство. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, в ближайшее время 36-летнему мужчине будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, пара находилась на стадии бракоразводного процесса. 27 января 2022 года подозреваемый дождался, когда супруга выйдет с работы, и выехал за ней на своей машине. Поравнявшись во время движения, он попросил Ольгу остановиться и выйти из авто, та согласилась.

"Далее он затащил её в свой автомобиль и привёз в хозяйственное помещение в г. Волоколамске. Мужчина связал руки потерпевшей скотчем, после чего совершил её изнасилование. Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, подозреваемый задушил супругу. После совершённого преступления он скрылся с места происшествия", — сообщили в управлении.

Об исчезновении женщины в полицию сообщила её сестра, когда та не вернулась с работы домой. Автомобиль похищенной нашли вблизи деревни Сурово. В ходе расследования удалось установить причастность мужа к расправе над Ольгой.

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Ранее Лайф писал, что в подмосковном Подольске неизвестные похитили бизнесмена прямо во дворе его дома, затолкав в машину с поддельными номерами.

Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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