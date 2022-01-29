Мужа похищенной в Подмосковье женщины-бухгалтера задержали за её изнасилование и убийство

Мужа похищенной в Волоколамске женщины-бухгалтера задержали за её изнасилование и убийство. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, в ближайшее время 36-летнему мужчине будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, пара находилась на стадии бракоразводного процесса. 27 января 2022 года подозреваемый дождался, когда супруга выйдет с работы, и выехал за ней на своей машине. Поравнявшись во время движения, он попросил Ольгу остановиться и выйти из авто, та согласилась.

"Далее он затащил её в свой автомобиль и привёз в хозяйственное помещение в г. Волоколамске. Мужчина связал руки потерпевшей скотчем, после чего совершил её изнасилование. Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, подозреваемый задушил супругу. После совершённого преступления он скрылся с места происшествия", — сообщили в управлении.

Об исчезновении женщины в полицию сообщила её сестра, когда та не вернулась с работы домой. Автомобиль похищенной нашли вблизи деревни Сурово. В ходе расследования удалось установить причастность мужа к расправе над Ольгой.