Мужа похищенной в Подмосковье женщины-бухгалтера задержали за её изнасилование и убийство
По данным следствия, пара собиралась разводиться. В день исчезновения он поджидал Ольгу у работы, а затем проследил за ней и обманом выманил из машины.
Ольга Р. Фото © SHOT
Мужа похищенной в Волоколамске женщины-бухгалтера задержали за её изнасилование и убийство. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, в ближайшее время 36-летнему мужчине будет предъявлено обвинение.
По данным следствия, пара находилась на стадии бракоразводного процесса. 27 января 2022 года подозреваемый дождался, когда супруга выйдет с работы, и выехал за ней на своей машине. Поравнявшись во время движения, он попросил Ольгу остановиться и выйти из авто, та согласилась.
"Далее он затащил её в свой автомобиль и привёз в хозяйственное помещение в г. Волоколамске. Мужчина связал руки потерпевшей скотчем, после чего совершил её изнасилование. Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, подозреваемый задушил супругу. После совершённого преступления он скрылся с места происшествия", — сообщили в управлении.
Об исчезновении женщины в полицию сообщила её сестра, когда та не вернулась с работы домой. Автомобиль похищенной нашли вблизи деревни Сурово. В ходе расследования удалось установить причастность мужа к расправе над Ольгой.
Ранее Лайф писал, что в подмосковном Подольске неизвестные похитили бизнесмена прямо во дворе его дома, затолкав в машину с поддельными номерами.
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