Посол КНР предупредил об угрозе вооружённого конфликта из-за позиции США по Тайваню
По его мнению, вопрос независимости этой республики является самой большой "пороховой бочкой" между Вашингтоном и Пекином.
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Поддержка независимости Тайваня со стороны Вашингтона может привести к вооружённому конфликту между США и Китаем. Об этом в интервью американской радиостанции National Public Radio заявил посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган.
"Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединёнными Штатами. Если власти Тайваня, поощряемые Соединёнными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечёт Китай и Соединённые Штаты в вооружённый конфликт", — заявил китайский посол.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае агрессии со стороны Китая, отметив, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином, но не отступит от своих позиций. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он выразил беспокойство по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.
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