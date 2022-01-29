Посол КНР предупредил об угрозе вооружённого конфликта из-за позиции США по Тайваню

Поддержка независимости Тайваня со стороны Вашингтона может привести к вооружённому конфликту между США и Китаем. Об этом в интервью американской радиостанции National Public Radio заявил посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган.

"Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединёнными Штатами. Если власти Тайваня, поощряемые Соединёнными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечёт Китай и Соединённые Штаты в вооружённый конфликт", — заявил китайский посол.