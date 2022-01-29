Украинцы вышли к Верховной раде и потребовали от Зеленского не допустить войны с Россией
Они призвали президента прекратить издеваться над людьми и подчеркнули, что ни украинский, ни российский народы не хотят военных столкновений.
В Киеве возле здания Верховной рады состоялся митинг © vesti.ua
В Киеве под стенами Верховной рады прошёл митинг. Украинцы вышли на улицу с единственным требованием к главе государства — не допустить войны с Россией, сообщает издание "Вести.ua".
Как заявили организаторы протеста, риторика украинских властей касаемо "российской агрессии" посеяла панику в стране, в результате чего граждане начали массово скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие.
"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем всё это, господин президент?" — задались вопросом участники акции.
Жители Киева потребовали от Владимира Зеленского прекратить издеваться над украинским народом своими высказываниями и призвали его чётко и ясно ответить на вопрос о том, будет ли на самом деле война.
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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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