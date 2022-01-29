Украинцы вышли к Верховной раде и потребовали от Зеленского не допустить войны с Россией

В Киеве под стенами Верховной рады прошёл митинг. Украинцы вышли на улицу с единственным требованием к главе государства — не допустить войны с Россией, сообщает издание "Вести.ua".

Как заявили организаторы протеста, риторика украинских властей касаемо "российской агрессии" посеяла панику в стране, в результате чего граждане начали массово скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие.

"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем всё это, господин президент?" — задались вопросом участники акции.