Эксперт Иноземцев — о переговорах России и НАТО: Пришло время разменять козыри

Войны между Россией и НАТО быть не может. Такое мнение выразил экономист, социолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, рассуждая о дальнейших переговорах между РФ и североатлантическим альянсом.

"Мой прогноз был таков, что войны быть не может. При этом Россия выдвинула довольно жёсткие требования, которые США удовлетворить не смогут", — сказал Иноземцев в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт считает, что дальнейшее развитие ситуации может пойти по нескольким путям. Возможно, России придётся сделать вид, что стороны до чего-то договорились, а возможно, что США предложат договоры по ограничению вооружений, из которых они вышли, добавил Иноземцев.