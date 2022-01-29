Эксперт Иноземцев — о переговорах России и НАТО: Пришло время разменять козыри
По его словам, дальнейшее развитие ситуации может пойти по нескольким путям. В частности, Иноземцев допустил, что возможно, удастся договориться устно о невступлении Украины в НАТО в ближайшие 15 лет.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко (на первом плане справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (на первом плане слева) перед заседанием Совета Россия – НАТО в штаб-квартире альянса. Фото © ТАСС / EPA
Войны между Россией и НАТО быть не может. Такое мнение выразил экономист, социолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, рассуждая о дальнейших переговорах между РФ и североатлантическим альянсом.
"Мой прогноз был таков, что войны быть не может. При этом Россия выдвинула довольно жёсткие требования, которые США удовлетворить не смогут", — сказал Иноземцев в эфире радио "Комсомольская правда".
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Эксперт считает, что дальнейшее развитие ситуации может пойти по нескольким путям. Возможно, России придётся сделать вид, что стороны до чего-то договорились, а возможно, что США предложат договоры по ограничению вооружений, из которых они вышли, добавил Иноземцев.
"Может быть, удастся договориться устно о том, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 15 лет. Но мне казалось, что в политике нужно набирать козыри, а потом их на что-то обменивать, и РФ их много собрала в Донбассе. На мой взгляд, пришло время их разменять", — сказал эксперт.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу — о недопустимости расширения НАТО. Вместе с тем он отметил, что ответ Вашингтона по гарантиям безопасности выглядит как "образец дипломатического приличия" по сравнению с аналогичным документом НАТО. Окончательное решение по ответам США и НАТО примет президент РФ Владимир Путин, пояснил Лавров.
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