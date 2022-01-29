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Зеленский сравнил Украину с "Титаником", говоря об отъезде дипломатов из Киева

Вместе с тем он подчеркнул, что не имеет права называть отъезд дипломатов "ошибкой правительств уважаемых государств". По словам Зеленского, это ошибка для Незалежной.

29 января, 05:41

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отъезд дипломатов из страны. Лидер Незалежной отметил, что Украина — это не "Титаник", чтобы её покидать.

"Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина — не "Титаник", — сказал Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслировалась на канале "UA:Перший" в "ютубе".

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Вместе с тем он подчеркнул, что не имеет права называть отъезд дипломатов "ошибкой правительств уважаемых государств". По словам Зеленского, это ошибка для Украины.

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Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Помимо этого МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. А ещё глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра разрешил сотрудникам посольства страны в Киеве и членам их семей при желании покинуть Украину.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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