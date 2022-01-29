Зеленский сравнил Украину с "Титаником", говоря об отъезде дипломатов из Киева
Вместе с тем он подчеркнул, что не имеет права называть отъезд дипломатов "ошибкой правительств уважаемых государств". По словам Зеленского, это ошибка для Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отъезд дипломатов из страны. Лидер Незалежной отметил, что Украина — это не "Титаник", чтобы её покидать.
"Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина — не "Титаник", — сказал Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслировалась на канале "UA:Перший" в "ютубе".
Вместе с тем он подчеркнул, что не имеет права называть отъезд дипломатов "ошибкой правительств уважаемых государств". По словам Зеленского, это ошибка для Украины.
Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Помимо этого МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. А ещё глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра разрешил сотрудникам посольства страны в Киеве и членам их семей при желании покинуть Украину.
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