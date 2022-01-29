Зеленский сравнил Украину с "Титаником", говоря об отъезде дипломатов из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отъезд дипломатов из страны. Лидер Незалежной отметил, что Украина — это не "Титаник", чтобы её покидать.

"Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина — не "Титаник", — сказал Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслировалась на канале "UA:Перший" в "ютубе".