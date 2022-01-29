В Белом доме заявили, что возможные санкции против РФ не нацелены на простых россиян

Новый пакет санкций США в отношении России нацелен преимущественно на удар по промышленности и экономике страны, но не должен представлять прямую угрозу для россиян. Об этом заявил сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харрелл.

"Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей", — цитирует его агентство Reuters.