В Белом доме заявили, что возможные санкции против РФ не нацелены на простых россиян
Там надеются, что ограничительные меры приведут к оттоку капитала из страны, разорению банков, инфляции и непосильным финансовым издержкам.
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Новый пакет санкций США в отношении России нацелен преимущественно на удар по промышленности и экономике страны, но не должен представлять прямую угрозу для россиян. Об этом заявил сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харрелл.
"Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей", — цитирует его агентство Reuters.
По словам Харрелла, Вашингтон рассчитывает, что ограничительные меры приведут к оттоку капитала из России, разорению банков, инфляции и непосильным финансовым издержкам. Там также уверены, что рестрикции ослабят и промышленный потенциал страны. Кроме того, по неподтверждённой информации, власти США пытаются найти способ ограничить поставки компьютерных чипов в РФ.
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Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, введение новых санкций США будет эквивалентно разрыву отношений.
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