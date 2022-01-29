Экс-советник Буша Томас Грэм заявил, что Россия перестала быть слабой страной

Россия сейчас не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда США расширяли НАТО. Об этом в статье для журнала National Interest заявил экс-советник 43-го президента Соединённых Штатов Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм.

По его словам, Вашингтон больше не в состоянии игнорировать интересы Москвы из-за роста влияния РФ на международной арене.

"Реальность, которую оппоненты компромисса с Москвой не могут игнорировать, такова: Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда Соединённые Штаты начали расширение НАТО. Сегодня её модернизированные вооружённые силы — самые мощные в Европе, что означает невозможность пренебрегать интересами России, как это было ранее", — подчеркнул Грэм.

Экс-советник Буша призвал Соединённые Штаты уступить России и наложить временное вето на принятие новых членов в НАТО, в том числе Украины.