Экс-советник Буша Томас Грэм заявил, что Россия перестала быть слабой страной
По его словам, Вашингтон больше не может игнорировать интересы Москвы на фоне роста влияния РФ на мировой арене. Грэм призвал США уступить и наложить временное вето на принятие новых членов в НАТО.
Томас Грэм © МГИМО / Екатерина Кубышкина
Россия сейчас не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда США расширяли НАТО. Об этом в статье для журнала National Interest заявил экс-советник 43-го президента Соединённых Штатов Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм.
По его словам, Вашингтон больше не в состоянии игнорировать интересы Москвы из-за роста влияния РФ на международной арене.
"Реальность, которую оппоненты компромисса с Москвой не могут игнорировать, такова: Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда Соединённые Штаты начали расширение НАТО. Сегодня её модернизированные вооружённые силы — самые мощные в Европе, что означает невозможность пренебрегать интересами России, как это было ранее", — подчеркнул Грэм.
Экс-советник Буша призвал Соединённые Штаты уступить России и наложить временное вето на принятие новых членов в НАТО, в том числе Украины.
Ранее получившая гражданство РФ экс-советница Рейгана Сюзанна Масси заявила, что народы России и США подходят друг другу. Она считает, что сейчас критически важно выработать конструктивные отношения между двумя странами. Масси уверена, что это пойдёт на пользу всему миру.
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