Судный день США: Эксперты назвали три наиболее вероятных сценария распада Соединённых Штатов Обозреватель американского издания National Interest предсказал хаос к 2040 году. Но кроме него есть ещё несколько убедительных вариантов гибели США. 24 января, 21:40 Фото © shutterstock

Сценарий 1: США погубят меньшинства

Активисты Black Lives Matter. Фото © ТАСС / ZUMA

Обозреватель NI Максим Кац предполагает, что началом конца Соединённых Штатов станет расовый вопрос. Чернокожее, а также латиноамериканское население станет преобладать над белым, и это вызовет гнев основателей США. Всё-таки ядром страны всегда были белые мужчины, преимущественно протестантского вероисповедания. В последние годы политика мультикультурализма привела многих консервативных американцев в бешенство, и напряжение будет нарастать.

Очередной каплей, которая могла переполнить чашу терпения, стали выступления и погромы, проходившие в прошлом году под лозунгами Black lives matter, — тогда миллионы чернокожих и латиноамериканцев организовывали митинги, а под шумок и грабежи магазинов и ресторанов в крупнейших городах Америки. Через 20 лет, когда национальное меньшинство станет количественно национальным большинством, люди с другим цветом кожи ещё громче заявят о своих правах. Журналист предполагает, что к 2040 году ситуация накалится настолько, что всё кончится вооружённым противостоянием.

Сценарий 2: США разрушат политические противоречия

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Американские журналисты в середине прошлого века проводили опрос среди американцев, где спрашивали, какие различия они видят между республиканцами и демократами. Ну кроме символики и цветов: у демократов символ — осёл, а цвет — синий, у республиканцев символ — слон, а цвет красный. Тогда жители США не смогли найти много различий. Для них и сенаторы-демократы, и сенаторы-республиканцы были политиками, так или иначе выступавшими за Америку и против СССР.

Сегодня ситуация изменилась: от былого единства Соединённых Штатов не осталось и следа. Республиканцы чаще религиозны, они выступают за консерватизм, ограничение прав мигрантов, свободное ношение оружия. Демократы чаще атеисты, они поддерживают мультикультурализм, меньшинства и призывают государство активнее вмешиваться в жизнь людей — усилить социальные гарантии и контроль над обществом. Обозреватель Bloomberg Макс Гастингс уверен: кризис начнётся в ближайшие годы.

Опрос Университета Вирджинии показал, что 52% сторонников Дональда Трампа считают, что республиканцам пора создать свои Соединённые Штаты. О выходе из состава США периодически заявляет республиканский Техас — крупнейший штат страны. А кроме того, и Калифорния требует прав. Конфликт Байдена и Трампа показал: на территории США живут две разные Америки — страна высоколобых интеллектуалов не может принять страну простых, чуть грубоватых работяг. Журналист уверен, что нынешние США как бочка с порохом — не хватает зажжённой спички.

Сценарий 3: США уничтожит военная или технократическая диктатура

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Специалист ЦРУ Барбара Уолтер считает, что США могут погибнуть из-за военного переворота. В качестве иллюстрации она приводит ситуацию с захватом Капитолия, которая произошла 6 января 2021 года. Тогда в беспорядках принимало участие большое количество военных. Ряд американских генералов уже неоднократно заявляли о брожении внутри армии. А недавний быстрый и хаотичный вывод американских войск из Афганистана добавил недовольства в адрес администрации. По мнению экспертов, военный переворот может произойти уже в 2024 году — и понятно, что, если к власти в стране придут условные "чёрные полковники", это станет поводом к выходу из состава США множества штатов.

Вторая возможная диктатура — технократическая, и, по мнению поклонников теории заговора, она уже реализуется в США под прикрытием борьбы с коронавирусом. Многочисленные ограничения свободы передвижения, электронные коды и дистанционный контроль за социальными сетями. Цензура и моральное уничтожение свободы слова под видом борьбы за права меньшинств. Поиск внутренних врагов и накрутка общества против мнимых внешних угроз — всё это, по мнению ряда теоретиков, шаги к введению в США цифровой диктатуры. В один день будет объявлена несменяемость власти во имя спасения страны — и тогда страна взорвётся.

Авторы Федор Иванов