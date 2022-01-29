В Германии признали невозможность быстро найти замену газу, углю и нефти из России
По данным федерального института природных ресурсов, сейчас более 50% запасов голубого топлива страны поставляются из РФ.
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В случае прекращения поставок российского газа, угля и нефти Германия не сможет быстро найти им альтернативу и в полной мере обеспечить промышленность и отопление в стране. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).
"Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно", — заявил эксперт института Мартин Пайн.
В данный момент более 50% запасов газа Германии поставляются из России. Также на РФ приходится 34% импорта нефти и 45% импорта каменного угля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС. Он напомнил, что даже во времена самых трудных отношений Москва оставляла за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.
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