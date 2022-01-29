СК назвал возможную причину пожара в Архангельской области, где погибло пять человек

Пятеро человек, включая четырёх детей, которые погибли на пожаре в Архангельской области, скончались из-за отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Сегодня ночью в квартире деревянного 12-квартирного дома по улице Строительная в посёлке Плесецк произошёл пожар, при локализации которого обнаружены тела 37-летней женщины и четверых её малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительная причина их смерти — отравление продуктами горения", — говорится в сообщении ведомства.

По одной из версий, которую отрабатывают следователи, пожар произошёл из-за неисправной электроплиты. Отмечается также, что семья состояла на учёте в органах соцподдержки. Возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").