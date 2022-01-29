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СК назвал возможную причину пожара в Архангельской области, где погибло пять человек

Следователи установили, что погибшая семья состояла на учёте в органах социальной поддержки.

29 января, 06:53
<p><strong style="font-weight: bold;">©</strong> <a href="https://29.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4668269" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ГУ МЧС РФ по Архангельской области</p>

© Сайт ГУ МЧС РФ по Архангельской области

Пятеро человек, включая четырёх детей, которые погибли на пожаре в Архангельской области, скончались из-за отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Сегодня ночью в квартире деревянного 12-квартирного дома по улице Строительная в посёлке Плесецк произошёл пожар, при локализации которого обнаружены тела 37-летней женщины и четверых её малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительная причина их смерти — отравление продуктами горения", — говорится в сообщении ведомства.

По одной из версий, которую отрабатывают следователи, пожар произошёл из-за неисправной электроплиты. Отмечается также, что семья состояла на учёте в органах соцподдержки. Возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").

Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

Лайф публикует видео с места пожара под Архангельском, где погибли четверо детей и их мать

Ранее Лайф сообщал, что в городе Великие Луки в Псковской области в частном приюте заживо сгорели 50 кошек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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