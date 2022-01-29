Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в армию РФ

Россияне, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), могут быть призваны на военную службу в РФ. Однако это зависит от их собственного желания, сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооружённых силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учёт и призовёт в армию", — рассказал Водолацкий ТАСС.

Он отметил, что на встречах с жителями республик одним из основных вопросов является обеспечение защиты русскоязычного населения и безопасности в целом. По его словам, людей беспокоит, что Украина может вторгнуться на их территорию и развязать вооружённый конфликт.