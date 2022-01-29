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Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в армию РФ

При желании граждане могут обратиться в ростовский облвоенкомат. Комиссариат примет их и поставит на учёт. Служба будет проходить на территории России.

29 января, 07:50
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457376752/wall-133441491_475840" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © VK / Минобороны России

Россияне, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), могут быть призваны на военную службу в РФ. Однако это зависит от их собственного желания, сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооружённых силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учёт и призовёт в армию", — рассказал Водолацкий ТАСС.

Он отметил, что на встречах с жителями республик одним из основных вопросов является обеспечение защиты русскоязычного населения и безопасности в целом. По его словам, людей беспокоит, что Украина может вторгнуться на их территорию и развязать вооружённый конфликт.

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Ранее Лайф писал о том, что в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил и о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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