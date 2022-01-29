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Винокур пожаловался на отсутствие работы из-за пандемии

Артист надеется, что весной ситуация улучшится, однако не исключает, что "омикрон" внесёт свои коррективы.

29 января, 08:12
<p>Владимир Винокур © ТАСС / Джавахадзе Зураб</p>

Владимир Винокур © ТАСС / Джавахадзе Зураб

Российский артист Владимир Винокур пожаловался на отсутствие заработка. По словам юмориста, из-за пандемии ковида в стране не проходят корпоративы и другие мероприятия, на которых могли бы заработать звёзды.

"Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов", — приводит его слова StarHit.

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Вместе с Винокуром на отсутствие работы посетовал и его коллега по цеху Николай Бандурин. Несколько лет назад в доме артиста произошёл пожар. На восстановление жилья ушли большие деньги. А затем страну накрыла пандемия коронавируса. Теперь юмористы надеются на весенний сезон, однако не исключают, что эпидемиологическая ситуация к тому моменту может только ухудшиться.

"С концертами, конечно, беда. Их стало гораздо меньше. Сейчас у меня небольшой тур в Крыму. Можно сказать, это нормальная работа", — признаётся Бандурин.

Ранее Лайф писал, что бывшая солистка российской эстрадной группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала о своём самом большом гонораре за концерт в составе коллектива.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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