Что скрывали Градский и молодая супруга, запираясь в своём особняке Пару с 35-летней разницей в возрасте считали одной из самых загадочных, ведь о своих отношениях они предпочитали ничего не рассказывать. 28 января, 21:40 Певец Александр Градский с супругой Мариной. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Страшно представить, что бы сказал Александр Градский, увидев, во что превратилась жизнь любимой жены после его смерти. Вооружённое ограбление на 100 млн рублей, обвинения в соучастии и делёжка наследства — это лишь малая часть, с чем столкнулась Марина Коташенко, которая, впрочем, уже привыкла к подобным нападкам. Их долгое время осуждали из-за разницы в возрасте и считали, что высокая блондинка с маэстро только ради денег. Девушка же гордо отмалчивалась, пытаясь не замечать людей вокруг. И по сей день Марина не ведёт социальные сети, никогда не даёт интервью, предпочитает замкнутый образ жизни и посвящает всю себя двоим детям. Но что происходило за закрытыми дверями, когда Градский возвращался домой после съёмок? Рано или поздно всё тайное становится явным.

История знакомства

Когда Градский и Коташенко впервые встретились, девушке было всего 19 лет, она понятия не имела, чей номер записала в телефонную книжку. Около неё остановилась машина, в которой сидел какой-то грязный и неопрятный мужчина... Градский в тот день возвращался со стройки. Позже он признается в интервью, что не мог проехать мимо девушки "небесной красоты", хоть она и застала его врасплох. Марина не знала имя 54-летнего музыканта, который к 2003 году был признанным гением. Но Градский не растерялся и напоследок сказал: "Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории". И через две недели раздался долгожданный звонок.

Певец Александр Градский с супругой Мариной. Слева — ноябрь 2009 года, справа — ноябрь 2018 года. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram / aborgradsky

Пара не так часто рассказывала о своих отношениях, а редкие совместные фото были сделаны только благодаря папарацци. И каждый раз, когда снимок попадал в Сеть, на девушку обрушивались с критикой — ведь визуально влюблённые были больше похожи на дочку с отцом. Все считали, что молодая красивая блондинка встречается с Градским ради денег, но назло всем сплетникам они прожили вместе более 17 лет (вплоть до самой трагедии). В интервью маэстро рассказывал, что Марина могла найти мужчину гораздо моложе, богаче и красивее его, но сердцу не прикажешь. Позже музыкант развеял ещё один слух о своей избраннице — она не прогуливает его состояние, а, наоборот, заботится о семейном бюджете.

Марина — очень спокойный человек по части траты денег и всевозможных глупостей. Ей необязательно покупать себе что-то дорогое... Но, если она надевает что-то и я говорю: "О! Хорошо!", тогда покупаю, сколько бы ни стоило Александр Градский

Что известно о самой Марине Коташенко

Коташенко предпочитает ничего о себе не рассказывать, поэтому даже данные о её возрасте разнятся. По официальной версии, артистке 37 лет и родилась она в Киеве. Однако, как удалось выяснить изданию kp.ru, на самом деле вдова старше на четыре года и появилась на свет в Житомире. Неизвестно, зачем Градскому нужно было поддерживать эту легенду. Что касается образования, то Марина окончила ВГИК, хоть журналистам не удалось найти этому подтверждение. После чего девушка играла в театре-студии В. Шиловского, где у неё так и не сложилась блестящая карьера. Марина выбрала семью вместо сцены, занимаясь воспитанием двоих сыновей, которые появились на свет в 2014 и 2018 годах.

Марина в театральной постановке "Мужской род — единственное число", 2013 год. Фото © Instagram / g_fialka9

В свободное от учёбы и работы время Марина подрабатывала моделью, что неудивительно при её внешних данных. Она не пренебрегала съёмками в откровенном белье, которые, судя по всему, нравились и самому Градскому. В Сеть попало видео с одной из подобных фотосессий, где она чувствовала себя более чем уверенно. И после увиденного отпадут все вопросы, почему маэстро боготворил Марину.

Марина Коташенко в рекламе нижнего белья. Видео © YouTube / echinopsisechinopsis

Что странно, так это история про Avito. В Сети появилась информация, что Марина в течение двух лет распродавала свои вещи, начиная с детской обуви и заканчивая бюстгальтерами для кормления и еловыми шишками за пять рублей. В сумме ей удалось заработать около 120 тысяч рублей, а самым дорогим лотом оказались сапоги-лабутены.

Но всё ли было так идеально?

Семья Градского жила в загородном особняке, куда крайне редко приглашала гостей, поэтому все ссоры и разногласия оставались за закрытыми дверями. Немного об их отношениях удалось узнать благодаря домработнице музыканта, которая пришла на шоу "Секрет на миллион" после его смерти. Женщина рассказала, что даже спустя столько лет совместной жизни Градский продолжал ревновать Марину, постоянно спрашивая, где и с кем она находится. Он знал ее расписание дня и мог внезапно приехать домой, чтобы проверить, что она на месте. Не обходилось и без ссор, но тогда пара запиралась у себя в комнате и просили прислугу уйти подальше. В последне время они и вовсе стали жить отдельно: он — в московской квартире, а она — в загородном доме.

Отношения Марины со старшими детьми Градского так и не сложились, несмотря на то, что они практически ровесники. Та же домработница рассказала, что сын Дмитрий и дочь Мария ревновали своего отца к новой семье, чувствуя себя обделенными. Эти слова косвенно подтвердил и сам Дмитрий.

Я предпочитаю сохранять нейтральные отношения с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относился мой отец Дмитрий Градский

Свадьба за 2 недели до смерти Градского

Создается впечатление, что красота Марины сыграла с Градским злую шутку. Он становился сам не свой, когда дело касалось его возлюбленной. Музыкант создал для нее идеальный мир, где она могла спокойно заниматься детьми и не думать о деньгах. Однако тем самым он сделал ей только хуже, ведь теперь она абсолютно не готова к самостоятельной жизни. Градский оберегал ее от любых невзгод, начиная от бытовых проблем и заканчивая бумажной волокитой с налогами. Но так не могло продолжаться вечно. Маэстро прекрасно понимал, что рано или поздно Марина останется без него — возраст говорил не в его пользу. И когда болезнь сильно ударила по здоровью, Градский в последний раз позаботился о своей семье, официально оформив брак с Коташенко. Благодаря этому не должно было возникнуть проблем с наследством — всем достанется доля, предписанная законом. Однако план Александра не сработал, и сейчас его родственников допрашивает следствие.

Вдова А.Градского Марина Коташенко (в центре) перед началом церемонии прощания с народным артистом России Александром Градским в театре "Градский холл". Декабрь 2021 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сама Коташенко до последнего хранила молчание и всячески избегала журналистов. Единственное, что она сказала: "Четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника". После чего вдова поспешила снова спрятаться в особняке. Их история с Градским действительно остается недосказанной, как будто не хватает одной детали, чтобы пазл сложился. О чем переживал перед смертью великий маэстро? Был ли он счастлив, когда возвращался домой? И почему так ревновал свою любимую? Ответы на эти вопросы еще предстоит узнать.

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