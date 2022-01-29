Российские актёры, которые пошли по проторённой дорожке и женились на одних и тех же актрисах

Иван Жидков, Марк Богатырёв / Татьяна Арнтгольц

Иван Жидков, Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырёв. Фото © Instagram / ivantsarevitch1, tarntgoltsofficial, marchi25

Брак актрисы Татьяны Арнтгольц с коллегой Иваном Жидковым продлился всего несколько лет. У них есть общая дочь, но даже её рождение не уберегло пару от разлада. В конце 2020 года стало известно, что новым избранником Арнтгольц стал актёр Марк Богатырёв. В феврале прошлого года новоиспечённые супруги стали родителями: на свет появился их сын Даниил.

Александр Яценко, Владимир Вдовиченков / Елена Лядова

Александр Яценко, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков. Фото © "Кинопоиск", Instagram / lyadovalena, vdovichenkovvladimir

Яценко познакомился с Лядовой на съёмках картины "Солдатский декамерон". Актёры поженились и прожили счастливо восемь лет, пока не стали ходить слухи о служебном романе Елены со звездой "Бригады" и "Бумера" Владимиром Вдовиченковым. Слухи подтвердились, когда выяснилось, что Лядова и Вдовиченков сблизились на съёмочной площадке "Левиафана". В итоге они тайком сыграли свадьбу, и Елена стала пятой по счёту фактической женой Владимира.

Сергей Лавыгин, Дмитрий Власкин / Анна Бегунова

Сергей Лавыгин, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин. Фото © Instagram / sergeylavygin, begunova24, dmitryvlaskinofficial

Сергей Лавыгин и Анна Бегунова на протяжении нескольких лет не только играли супругов в сериалах, но и состояли в гражданском браке. У актёров есть общий сын Фёдор, однако сейчас пара уже не живёт вместе. После того как Анна рассталась с Сергеем, она вышла замуж за звезду сериала "Физрук" Дмитрия Власкина и родила ему дочь.

Игорь Петренко, Гела Месхи / Екатерина Климова

Игорь Петренко, Екатерина Климова, Гела Месхи. Фото © Instagram / petrenko_oficial_, klimovagram, gela_mesxi

Игорь Петренко познакомился с Екатериной Климовой ещё в студенческие годы, но романтические отношения у них завязались уже после окончания вуза. После совместной работы в сериале "Московские окна" актёры расписались и завели двоих детей, однако спустя 10 лет совместной жизни их брак распался. В итоге Климова вышла замуж за другого коллегу, Гелу Месхи, от которого также родила ребёнка. Впрочем, новая семья просуществовала лишь четыре года.

Андрей Кайков, Владимир Киммельман / Евгения Дмитриева

Андрей Кайков, Евгения Дмитриева, Владимир Киммельман. Фото © Wikimedia Commons, Instagram / actress.evgenia.dmitrieva, kino-teatr.ru