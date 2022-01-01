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10 толстяков, которые загадали желание и встретили Новый год в новом теле

Чтобы желание об идеальном теле исполнилось, недостаточно выпить мутное шампанское с сожжённой запиской — придётся работать весь следующий год. Но результат точно будет того стоить.

1 января, 11:15

Фото © Reddit / Tiredofguessingname1

"Между этими двумя фотографиями разница ровно в 365 дней и 46 килограммов", — Flourgirl85.

Фото © Reddit / Flourgirl85

Фото © Reddit / Flourgirl85

"Сбросила 55 кг за два года. Хоть и стала старше, но чувствую себя намного моложе",midwestasallheck.

Фото © Reddit / midwestasallheck

Фото © Reddit / midwestasallheck

"55 килограммов меньше чем за год. Я не догадывалась, что изменилась так сильно, пока "Гугл.Фото" не напомнил мне, как я выглядела в начале января", — amicingtotravel.

Фото © Reddit / amicingtotravel

Фото © Reddit / amicingtotravel

"Я сбросила 32 кг. Мне осталось ещё немного, но я уже и так довольна разницей на этих двух фотографиях", — stiffy_byng.

Фото © Reddit / stiffy_byng

Фото © Reddit / stiffy_byng

"Минус 44 килограмма за 11 месяцев. И всё благодаря последовательности и трудолюбию. Я никогда не сдавалась и не собираюсь. Планирую сбросить ещё больше, но уже горда тем, как далеко зашла", — Rose_Freedom.

Фото © Reddit / Rose_Freedom

Фото © Reddit / Rose_Freedom

"105 килограммов за два года! Спасибо всем за поддержку", — Tiredofguessingname1.

Фото © Reddit / Tiredofguessingname1

Фото © Reddit / Tiredofguessingname1

"В этом году сбросил 35 кг. Уже начинаю чувствовать изменения", — dirtyharry7788.

Фото © Reddit / dirtyharry7788

Фото © Reddit / dirtyharry7788

"Мало того что я сбросила 60 килограммов, так я ещё наконец решилась отрезать волосы, которые начали выпадать из-за алопеции", — chelebell99.

Фото © Reddit / chelebell99

Фото © Reddit / chelebell99

"90 килограммов за пять лет, и вот как я встречаю этот Новый год", — little-heart1.

Фото © Reddit / little-heart1

Фото © Reddit / little-heart1

"Сбросила 60 килограммов за год. Сделала для этого гастропластику. Оказалось лучшим решением, что я когда-либо принимала. Больше никакого повышенного давления или отёков!"simplysimmer19.

Фото © Reddit / simplysimmer19

Фото © Reddit / simplysimmer19

Фитнес-эксперт провёл над собой опыт, потолстев за полгода на 20 кг и похудев практически сразу

Фитнес-эксперт провёл над собой опыт, потолстев за полгода на 20 кг и похудев практически сразу

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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