Крис Браун опубликовал в своём инстаграме ролик с якутскими танцорами

Американский рэпер Крис Браун опубликовал в своём инстаграме ролик, снятый жителями Якутии для челленджа, который ранее объявил артист.

Серго Сидоров вместе с командой сняли видео, на котором танцуют под одну из композиций рэпера на морозе. В ролике также присутствуют национальные костюмы и упряжка с собаками. Судя по всему, работа настолько понравилась Брауну, что он опубликовал её у себя на странице.

"Я в шоке! Просто с пелёнок восхищаюсь талантом Криса Брауна. Не представляете, как я рад! Он даже в сторис редко выкладывает, а нам посвятил пост! Всем, кто поддерживал, огромное спасибо!", — написал Серго.

Меньше чем за сутки ролик из Якутии собрал на странице рэпера 800 тысяч просмотров. Видео прокомментировали уже более двух тысяч раз. При этом на аккаунт американского рэпера подписано свыше ста миллионов человек.