Вильфанд предупредил россиян о необычайно тёплой погоде в ближайшие дни

В ближайшие пять дней жителей России ожидает потепление. В европейской части страны температура поднимется на четыре-семь градусов выше нормы, а в азиатской части отклонения от нормы могут достичь 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8–12 градусов, а на европейской территории страны — на 4–7 градусов выше нормы", — сообщил ТАСС метеоролог.

При этом он добавил, что с третьего февраля в отдельных районах станет ещё теплее. Так, в азиатской части России температура может подняться выше нормы сразу на 16 градусов, подчеркнул Вильфанд.