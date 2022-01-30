Вильфанд предупредил россиян о необычайно тёплой погоде в ближайшие дни
По словам метеоролога, с третьего февраля в некоторых регионах страны температура воздуха может подняться на 16 градусов выше нормы.
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В ближайшие пять дней жителей России ожидает потепление. В европейской части страны температура поднимется на четыре-семь градусов выше нормы, а в азиатской части отклонения от нормы могут достичь 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8–12 градусов, а на европейской территории страны — на 4–7 градусов выше нормы", — сообщил ТАСС метеоролог.
При этом он добавил, что с третьего февраля в отдельных районах станет ещё теплее. Так, в азиатской части России температура может подняться выше нормы сразу на 16 градусов, подчеркнул Вильфанд.
Ранее Лайф писал о том, что высота снежного покрова в Краснодаре достигла своего исторического максимума. Осадки в регионе не прекращались более суток, было зафиксировано восемь падений деревьев, два обрыва линий электропередачи.
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