Учёные назвали ягоды для снижения давления и продления жизни

Ягоды боярышника богаты антиоксидантами, они обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь человеку уменьшить кровяное давление, значительно продлив ему жизнь. Об этом со ссылкой на исследования пишет издание Express.

Кроме того, по мнению специалистов, боярышник может снижать риск возникновения сердечного приступа. Благодаря содержанию флавоноидов и пектинов он уменьшает уровень холестерина в крови, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы. Медики отмечают, что если человек постоянно употребляет алкоголь и кофе, то ягоды не смогут устранить последствия их негативного влияния на кровяное давление. Они советуют в первую очередь отказаться от этих вредных привычек, а также уделять время физической активности.