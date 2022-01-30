В Пентагоне заявили, что ракета КНДР не представляла угрозы для США и их союзников

В Минобороны США заявили, что запуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для страны, её военнослужащих или союзников. Об этом говорится в сообщении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

"США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих США, американской территории или территории наших союзников", — говорится в сообщении.