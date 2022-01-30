В Пентагоне заявили, что ракета КНДР не представляла угрозы для США и их союзников
При этом там призвали Северную Корею воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности.
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В Минобороны США заявили, что запуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для страны, её военнослужащих или союзников. Об этом говорится в сообщении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.
"США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих США, американской территории или территории наших союзников", — говорится в сообщении.
Вместе с тем глава департамента Азии и Океании японского МИД Такэхиро Фунакоси провёл телефонный разговор со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. Как пишет Kyodo, в ходе переговоров стороны обсудили недавний пуск ракеты северокорейскими военными, а также договорились продолжать сотрудничество с целью выработки определённого подхода в этой области, при этом оставаясь во взаимодействии с руководством Республики Корея.
Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
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