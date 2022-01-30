В Южной Корее рассказали, какую ракету запустила КНДР в сторону Японского моря
Тем временем Япония выразила Северной Корее "суровый" протест. В Токио заявили, что действия Пхеньяна нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.
© ТАСС / AP
КНДР, предположительно, запустила в сторону Японского моря одну баллистическую ракету. Об этом заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи, передаёт агентство Yonhap. Отмечается, что Сеул поддерживает уровень боевой готовности в связи с запуском.
По данным южнокорейских военных, запуск производился из северокорейской провинции Чагандо. Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. Он добавил, что Токио выразил КНДР протест в связи с запуском ракеты.
"Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровый протест", — сказал Мацуно.
Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
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