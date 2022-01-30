В Южной Корее рассказали, какую ракету запустила КНДР в сторону Японского моря

КНДР, предположительно, запустила в сторону Японского моря одну баллистическую ракету. Об этом заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи, передаёт агентство Yonhap. Отмечается, что Сеул поддерживает уровень боевой готовности в связи с запуском.

По данным южнокорейских военных, запуск производился из северокорейской провинции Чагандо. Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. Он добавил, что Токио выразил КНДР протест в связи с запуском ракеты.