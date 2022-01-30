Украинский политолог Фесенко назвал эвакуацию американских дипломатов подыгрыванием России
По его мнению, Соединённые Штаты продемонстрировали определённую слабину. Фесенко считает, что на такое решение Вашингтона повлиял "афганский синдром", так как США "обожглись в Кабуле".
Посольство Соединённых Штатов Америки в Киеве. Фото © ТАСС / Анна Марченко
Решение Вашингтона разрешить части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть страну с семьями и рекомендации американским гражданам уезжать из Незалежной серьёзно портят репутацию Украины. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.
"Американцы продемонстрировали определённую слабину и показали, что боятся. А ещё косвенно подыграли российской пропаганде", — заявил он в беседе с журналом "Новое время".
По его мнению, Москва якобы может использовать этот факт в своих интересах, однако как именно — Фесенко не объяснил. Политолог добавил, что на такое решение Вашингтона повлиял "афганский синдром", так как американцы "обожглись в Кабуле".
Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Помимо этого МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. А ещё глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра разрешил сотрудникам посольства страны в Киеве и членам их семей при желании покинуть Украину.
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