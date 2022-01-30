Украинский политолог Фесенко назвал эвакуацию американских дипломатов подыгрыванием России

Решение Вашингтона разрешить части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть страну с семьями и рекомендации американским гражданам уезжать из Незалежной серьёзно портят репутацию Украины. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

"Американцы продемонстрировали определённую слабину и показали, что боятся. А ещё косвенно подыграли российской пропаганде", — заявил он в беседе с журналом "Новое время".

По его мнению, Москва якобы может использовать этот факт в своих интересах, однако как именно — Фесенко не объяснил. Политолог добавил, что на такое решение Вашингтона повлиял "афганский синдром", так как американцы "обожглись в Кабуле".