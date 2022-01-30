Обрушившиеся на США снегопады привели к массовой отмене рейсов и отключению электричества

На Восточное побережье США обрушились сильные снегопады. Видео © Twitter / Brave_spirit81, chematierra, LVladimirReyes, Brave_spirit81, Brave_spirit81

На Восточное побережье США обрушились снегопады вместе с обледенением и сильным ветром. В результате непогоды тысячи авиарейсов были отменены, сотни тысяч человек остались без света.

Природный катаклизм, в полосе которого оказалось порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролины и двигается вдоль Атлантического побережья на север — через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии. В Вашингтоне он обернулся лёгким снегопадом, снижением температуры и усилением ветра.

В Нью-Йорке из-за сильного снегопада и порывистого ветра авиасообщение буквально парализовано. Более 1400 пассажирских авиарейсов были отменены. Аэропорт имени Джона Кеннеди, крупнейшая воздушная гавань мегаполиса, сообщил об отмене около 900 авиарейсов. А аэропорт Ла-Гуардиа почти полностью прекратил работу и отменил свыше 550 рейсов.

Произошли перебои и в работе наземного транспорта — американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak из-за непогоды остановила сообщение между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго. Выборочно отменяют рейсы и междугородние автобусные компании. Местные власти призывают всех оставаться дома и временно отказаться от путешествий.

"Если вам необходимо совершить поездку, возьмите с собой дополнительный фонарик, еду и воду в своё транспортное средство на случай чрезвычайной ситуации", — советует Национальная метеорологическая служба США.

В штате Массачусетс не менее 114 тысяч человек остались без света. Наиболее тяжёлая ситуация складывается в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра начались подтопления, электричество там отключено примерно у 40% потребителей, сообщается на сайте Poweroutage.us.