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Четыре женщины госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в Новой Москве

Пострадавшие в сознании, но у них наблюдаются нарушения речи. Пока не известно, чем именно они отравились. Предварительно, это может быть природный газ или пища.

29 января, 23:31

© ТАСС / Михаил Терещенко

В результате отравления неизвестным веществом в садовом товариществе в Новой Москве госпитализировано четыре человека. Они в сознании, но у всех наблюдается нарушение речи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В СНТ "Ресурс-1" с отравлением госпитализировано четыре женщины. Они в сознании, но у них наблюдаются нарушения речи", — отметил собеседник агентства.

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Пока не известно, чем именно они отравились, но, предварительно, это может быть природный газ или пища.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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