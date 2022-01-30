Четыре женщины госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в Новой Москве
Пострадавшие в сознании, но у них наблюдаются нарушения речи. Пока не известно, чем именно они отравились. Предварительно, это может быть природный газ или пища.
© ТАСС / Михаил Терещенко
В результате отравления неизвестным веществом в садовом товариществе в Новой Москве госпитализировано четыре человека. Они в сознании, но у всех наблюдается нарушение речи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В СНТ "Ресурс-1" с отравлением госпитализировано четыре женщины. Они в сознании, но у них наблюдаются нарушения речи", — отметил собеседник агентства.
Пока не известно, чем именно они отравились, но, предварительно, это может быть природный газ или пища.
Ранее под Волгоградом шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в теплице. Все погибшие являлись гражданами Таджикистана. Лайф публиковал фото с места происшествия.
Лента новостей
Омбудсмен Львова-Белова анонсировала создание сети центров для подростков "группы риска"
вчера в 23:27
Джонсон поручил главам МИДа и Минобороны улучшить отношения с РФ в ходе визитов в Москву
вчера в 23:14
CBS: Премьер Канады Трюдо сменил место резиденции из-за протестов против ковид-ограничений
вчера в 22:55
Комментариев: 0