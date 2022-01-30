Четыре женщины госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в Новой Москве

В результате отравления неизвестным веществом в садовом товариществе в Новой Москве госпитализировано четыре человека. Они в сознании, но у всех наблюдается нарушение речи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В СНТ "Ресурс-1" с отравлением госпитализировано четыре женщины. Они в сознании, но у них наблюдаются нарушения речи", — отметил собеседник агентства.