CBS: Премьер Канады Трюдо сменил место резиденции из-за протестов против ковид-ограничений
Накануне тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов пришли к Парламентскому холму в Оттаве с требованиями отмены обязательной вакцинации и других мер, связанных с коронавирусом.
Кадр видео © Twitter / TPostMillennial
В Канаде проходят протесты против ковидных ограничений © Twitter/ bennyjohnson / TPostMillennial / TheoFleury14
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьёй переехал в другую резиденцию в Оттаве на фоне протестов против коронавирусных ограничений, охвативших страну. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны", — утверждает телеканал.
Накануне тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов пришли к Парламентскому холму в Оттаве с требованиями отмены обязательной вакцинации и других мер, связанных с ковидом. При этом грузовики, стоящие на Веллингтон-стрит перед зданиями парламента, украшены баннерами с критикой против санитарных ограничений и Трюдо. Организаторы призвали протестующих к мирным действиям, полиция находится в состоянии повышенной готовности.
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Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на демонстрацию в немецком Гамбурге и раскритиковали противников вакцинации.
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