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CBS: Премьер Канады Трюдо сменил место резиденции из-за протестов против ковид-ограничений

Накануне тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов пришли к Парламентскому холму в Оттаве с требованиями отмены обязательной вакцинации и других мер, связанных с коронавирусом.

29 января, 22:55

Кадр видео © Twitter / TPostMillennial

В Канаде проходят протесты против ковидных ограничений © Twitter/ bennyjohnson / TPostMillennial / TheoFleury14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьёй переехал в другую резиденцию в Оттаве на фоне протестов против коронавирусных ограничений, охвативших страну. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

"На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны", — утверждает телеканал.

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Накануне тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов пришли к Парламентскому холму в Оттаве с требованиями отмены обязательной вакцинации и других мер, связанных с ковидом. При этом грузовики, стоящие на Веллингтон-стрит перед зданиями парламента, украшены баннерами с критикой против санитарных ограничений и Трюдо. Организаторы призвали протестующих к мирным действиям, полиция находится в состоянии повышенной готовности.

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Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на демонстрацию в немецком Гамбурге и раскритиковали противников вакцинации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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