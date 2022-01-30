CBS: Премьер Канады Трюдо сменил место резиденции из-за протестов против ковид-ограничений

В Канаде проходят протесты против ковидных ограничений © Twitter/ bennyjohnson / TPostMillennial / TheoFleury14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьёй переехал в другую резиденцию в Оттаве на фоне протестов против коронавирусных ограничений, охвативших страну. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

"На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны", — утверждает телеканал.

Накануне тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов пришли к Парламентскому холму в Оттаве с требованиями отмены обязательной вакцинации и других мер, связанных с ковидом. При этом грузовики, стоящие на Веллингтон-стрит перед зданиями парламента, украшены баннерами с критикой против санитарных ограничений и Трюдо. Организаторы призвали протестующих к мирным действиям, полиция находится в состоянии повышенной готовности.