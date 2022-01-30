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Британия намерена удвоить свой воинский контингент в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины

Кроме того, Лондон рассматривает вариант отправки оборонительного вооружения. Окончательные детали предложения Британия намерена согласовать с представителями НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

29 января, 22:46

Солдаты Великобритании © Facebook / British Army

Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона.

"Премьер-министр рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять Вооружённые силы Великобритании для защиты своих союзников", — говорится в сообщении.

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Помимо наращивания численности контингента Лондон рассматривает вариант отправки в Эстонию оборонительного вооружения.

"Реактивные самолёты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО", — добавили в пресс-службе Джонсона.

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Окончательные детали предложения Британия намерена согласовать с представителями НАТО в Брюсселе на следующей неделе. По словам Джонсона, "этот пакет будет чётким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты отправят в Восточную Европу небольшой контингент войск.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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