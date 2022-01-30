Британия намерена удвоить свой воинский контингент в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины

"Реактивные самолёты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО", — добавили в пресс-службе Джонсона.

Окончательные детали предложения Британия намерена согласовать с представителями НАТО в Брюсселе на следующей неделе. По словам Джонсона, "этот пакет будет чётким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России".