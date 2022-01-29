Британию пожалели из-за потери статуса глобальной империи и превращения в помощника США

Как бы ни хотелось Великобритании утверждать обратное, но она уже давно потеряла статус глобальной империи и является лишь помощником США в их антироссийской политике, считает глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Британия до сих пор мнит себя глобальной империей, но уже давно служит старшим помощником Вашингтона в его играх против Москвы и континентальной Европы", — сказал Климов РИА "Новости", отметив, что нынешние конфликты между европейскими государствами и Россией являются следствием "этой опасной для мира политики".