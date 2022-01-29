Британию пожалели из-за потери статуса глобальной империи и превращения в помощника США
Опасную для всех политику Вашингтона, которому потакает Лондон, назвали причиной нынешней напряжённости в мировом сообществе и конфликтах между Россией и европейскими странами.
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Как бы ни хотелось Великобритании утверждать обратное, но она уже давно потеряла статус глобальной империи и является лишь помощником США в их антироссийской политике, считает глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Британия до сих пор мнит себя глобальной империей, но уже давно служит старшим помощником Вашингтона в его играх против Москвы и континентальной Европы", — сказал Климов РИА "Новости", отметив, что нынешние конфликты между европейскими государствами и Россией являются следствием "этой опасной для мира политики".
Ранее Лайф сообщал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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