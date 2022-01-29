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Матч женской сборной России по хоккею перед Олимпиадой отменён из-за коронавируса

Игры в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля, а всего на них разыграют 109 комплектов наград.

29 января, 09:50

Тренировка женской национальной сборной в Новогорске. Фото © fhr.ru

Контрольный матч женской сборной России по хоккею против команды Чехии перед Олимпиадой в Пекине отменён из-за двух положительных случаев коронавируса в нашей команде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

При этом фамилии заразившихся хоккеисток не называются. После отмены игры чешские хоккеистки провели тренировку на олимпийском льду.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попали 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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