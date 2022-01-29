Матч женской сборной России по хоккею перед Олимпиадой отменён из-за коронавируса

Контрольный матч женской сборной России по хоккею против команды Чехии перед Олимпиадой в Пекине отменён из-за двух положительных случаев коронавируса в нашей команде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

При этом фамилии заразившихся хоккеисток не называются. После отмены игры чешские хоккеистки провели тренировку на олимпийском льду.