Матч женской сборной России по хоккею перед Олимпиадой отменён из-за коронавируса
Игры в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля, а всего на них разыграют 109 комплектов наград.
Тренировка женской национальной сборной в Новогорске. Фото © fhr.ru
Контрольный матч женской сборной России по хоккею против команды Чехии перед Олимпиадой в Пекине отменён из-за двух положительных случаев коронавируса в нашей команде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
При этом фамилии заразившихся хоккеисток не называются. После отмены игры чешские хоккеистки провели тренировку на олимпийском льду.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попали 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
Комментариев: 0