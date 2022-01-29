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Насильник и убийца жены-бухгалтера в Подмосковье три года назад бросил её ради другой

После исчезновения Ольги с её телефона поступили сообщения с требованием выкупа в размере двух миллионов рублей. В это время она уже была мертва.

29 января, 09:42
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<p>Появилось фото мужа, который похитил, изнасиловал и убил свою супругу © <a href="https://t.me/shot_shot/33934" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Появилось фото мужа, который похитил, изнасиловал и убил свою супругу © SHOT

Стало известно имя подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве женщины-бухгалтера в подмосковном Волоколамске. Мужчина уже задержан, это муж убитой Роман Розов. Его фото публикует SHOT. Пара находилась в стадии развода.

По словам матери погибшей, они разошлись ещё три года назад, так как Розов нашёл себе другую женщину. Ранее пара якобы никогда не конфликтовала. У Розовых в браке родились две дочери, сейчас им четыре и тринадцать лет.

Как уже писал Лайф, женщину-бухгалтера похитили и потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей с её телефона. Позже был задержан 36-летний мужчина, муж женщины, с которым она находилась в бракоразводном процессе. 27 января 2022 года подозреваемый дождался, когда супруга выйдет с работы, и похитил. Мужчина отвёз её в заброшенное хозяйственное помещение, изнасиловал и убил. В ближайшее время подозреваемому выдвинут обвинение.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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