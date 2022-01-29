Насильник и убийца жены-бухгалтера в Подмосковье три года назад бросил её ради другой

Стало известно имя подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве женщины-бухгалтера в подмосковном Волоколамске. Мужчина уже задержан, это муж убитой Роман Розов. Его фото публикует SHOT. Пара находилась в стадии развода.

По словам матери погибшей, они разошлись ещё три года назад, так как Розов нашёл себе другую женщину. Ранее пара якобы никогда не конфликтовала. У Розовых в браке родились две дочери, сейчас им четыре и тринадцать лет.