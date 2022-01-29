Названы самые необычные вакансии в России, среди них пивной сомелье и хозяин жизни

Аналитики сервиса HeadHunter назвали самые редкие и необычные вакансии в России. Оказывается, можно работать курьером-разведчиком, хозяином жизни, эльфом чистоты и повелителем пенных напитков, передаёт РИА "Новости".

Так, в Тюмени требуется пивной сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей. Специалист должен иметь опыт работы пивоваром не менее пяти лет, владеть немецким языком, уметь проводить пивные дегустации и хорошо разбираться в сортах пива. А вот его коллеге — повелителю пенных напитков — в Архангельске обещают более скромную зарплату: от 25 до 50 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. В его обязанности будет входить посещение ресторанов, кафе и фуд-кортов и дегустация бургеров, закусок и напитков за счёт компании. Платить работнику будут от 50 300 до 56 700 рублей. А оператор недвижимости в Пензе ищет хозяина жизни, которому полагается зарплата от 70 тысяч рублей в месяц. Правда, работодатель не раскрыл в вакансии, что он вкладывает в это понятие и какими будут рабочие обязанности сотрудника.

В Ростове-на-Дону открыта вакансия сопровождающего на свидания на крыше за 25–35 тысяч рублей в месяц. Также аналитики сообщили, что в Красноярске на работу требуется фея или эльф чистоты. А вот компания "Яндекс" начала приглашать курьеров-разведчиков, которые не только доставляют товары и еду, но и посещают разные организации, собирая о них данные. В Челябинске требуется фея по корпоративной культуре, а в Москве — хранитель счастья пользователей.