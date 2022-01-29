Столтенберг рассказал о разных взглядах членов НАТО на поставки оружия Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о разных взглядах членов альянса относительно необходимости поставок вооружения Украине. В интервью газете El País он выразил уверенность в том, что союзники по военному блоку обязаны предложить поддержку Киеву.

"Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды" , — пояснил Столтенберг.

Так, Великобритания, США или страны Прибалтики предоставляют Украине этот тип вооружения, напомнил он. При этом генсек НАТО отметил, что никто не заинтересован в вооружённом конфликте. По его словам, альянс предложил Москве сесть и выслушать его опасения по поводу безопасности, изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, а также наладить более совершенные каналы политической и военной связи.