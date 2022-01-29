Премьер Польши заявил о разногласиях в ЕС по поводу санкций против России из-за Украины

Между государствами – членами Евросоюза есть разногласия по поводу масштаба санкций против России в случае гипотетической атаки против Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете El Mundo.

Моравецкий отметил, что все государства – члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет. При этом он добавил, что разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Незалежной, а также позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО. По словам Моравецкого, нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов.