Премьер Польши заявил о разногласиях в ЕС по поводу санкций против России из-за Украины
По словам Моравецкого, он не ждёт, что Германия втянется в этот конфликт. Однако если страна откажется помогать Незалежной, то он попросит сказать об этом во всеуслышание.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото © ТАСС / ZUMA
Между государствами – членами Евросоюза есть разногласия по поводу масштаба санкций против России в случае гипотетической атаки против Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете El Mundo.
Моравецкий отметил, что все государства – члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет. При этом он добавил, что разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Незалежной, а также позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО. По словам Моравецкого, нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов.
"Я не жду, что Германия втянется в этот конфликт, если так решило новое правительство, но если она откажется помогать Украине, я попрошу сказать об этом во всеуслышание. Уклончивые заявления типа "Мы не будем посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта" не являются серьёзной политикой при нынешних обстоятельствах", — сказал он.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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