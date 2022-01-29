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Бразильский форвард Юри Алберто приедет на сбор "Зенита" в Португалии

После этого состоится подписание соглашения с клубом, о котором могут объявить на следующей неделе.

29 января, 08:53

Фото © Sport Club Intarnacional / Ricardo Duarte

Нападающий бразильского клуба "Интернасьионал" Юри Алберто присоединится к "Зениту" во время сбора команды в Португалии. Об этом сообщает журналист ESPN Фабио Алейшо в "Твиттере".

По данным источника, форвард пройдёт медобследование для петербуржцев, после чего состоится подписание контракта с клубом. Официально о переходе могут объявить уже на следующей неделе.

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Добавим, что Юри Алберто в минувшем сезоне принял участие в 55 матчах, в которых забил 19 голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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