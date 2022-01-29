Бразильский форвард Юри Алберто приедет на сбор "Зенита" в Португалии

Нападающий бразильского клуба "Интернасьионал" Юри Алберто присоединится к "Зениту" во время сбора команды в Португалии. Об этом сообщает журналист ESPN Фабио Алейшо в "Твиттере".

По данным источника, форвард пройдёт медобследование для петербуржцев, после чего состоится подписание контракта с клубом. Официально о переходе могут объявить уже на следующей неделе.