Бразильский форвард Юри Алберто приедет на сбор "Зенита" в Португалии
После этого состоится подписание соглашения с клубом, о котором могут объявить на следующей неделе.
Фото © Sport Club Intarnacional / Ricardo Duarte
Нападающий бразильского клуба "Интернасьионал" Юри Алберто присоединится к "Зениту" во время сбора команды в Португалии. Об этом сообщает журналист ESPN Фабио Алейшо в "Твиттере".
По данным источника, форвард пройдёт медобследование для петербуржцев, после чего состоится подписание контракта с клубом. Официально о переходе могут объявить уже на следующей неделе.
Добавим, что Юри Алберто в минувшем сезоне принял участие в 55 матчах, в которых забил 19 голов.
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