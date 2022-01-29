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Стриптиз-клуб нашли вместо бомбоубежища в подвале киевского дома

Охрана заведения заверила, что в случае угрозы они позаботятся о населении и предоставят согражданам место для укрытия.

29 января, 08:50

Фото © Pixabay

В центре Киева в здании, где по документам должно быть бомбоубежище, обнаружили заведение для взрослых. По сведениям журналистов, спрятаться в "бункере" в будние дни граждане могут за 400 гривен (около тысячи рублей), сообщает портал "Страна.ua".

При этом охрана клуба заверила, что, если в городе начнутся военные действия, они беспрепятственно и бесплатно пустят людей в помещение и комфортно разместят их на своих кожаных диванах.

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Ранее Лайф писал о том, что француженка лишилась 350 тысяч рублей после ночи в московском стриптиз-клубе. Правда, дама не сильно переживала: была уверена, что банк вернёт средства, ведь деньги были застрахованы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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