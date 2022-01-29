Стриптиз-клуб нашли вместо бомбоубежища в подвале киевского дома

В центре Киева в здании, где по документам должно быть бомбоубежище, обнаружили заведение для взрослых. По сведениям журналистов, спрятаться в "бункере" в будние дни граждане могут за 400 гривен (около тысячи рублей), сообщает портал "Страна.ua".

При этом охрана клуба заверила, что, если в городе начнутся военные действия, они беспрепятственно и бесплатно пустят людей в помещение и комфортно разместят их на своих кожаных диванах.