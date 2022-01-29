Медведева оштрафовали на $12 тысяч из-за криков на судью в полуфинале Australian Open

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов из-за скандала с судьёй во время полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает Fox Australia.

Всего Медведев получил два штрафа — за "непристойность" (на восемь тысяч долларов) и за неспортивное поведение (на четыре тысячи долларов). Не остался без наказания и Циципас — за коучинг он был оштрафован на пять тысяч долларов.