Медведева оштрафовали на $12 тысяч из-за криков на судью в полуфинале Australian Open
Впрочем, выплеск эмоций совсем не помешал россиянину пробиться в решающий матч турнира, где он сыграет с Рафаэлем Надалем.
Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAVE HUNT
Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов из-за скандала с судьёй во время полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает Fox Australia.
Всего Медведев получил два штрафа — за "непристойность" (на восемь тысяч долларов) и за неспортивное поведение (на четыре тысячи долларов). Не остался без наказания и Циципас — за коучинг он был оштрафован на пять тысяч долларов.
Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса. В решающем матче он встретится с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. Во втором сете Медведев сорвался на судью матча из-за отца Циципаса, который делал свои комментарии по ходу встречи.
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