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Медведева оштрафовали на $12 тысяч из-за криков на судью в полуфинале Australian Open

Впрочем, выплеск эмоций совсем не помешал россиянину пробиться в решающий матч турнира, где он сыграет с Рафаэлем Надалем.

29 января, 08:34

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAVE HUNT

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов из-за скандала с судьёй во время полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает Fox Australia.

Всего Медведев получил два штрафа — за "непристойность" (на восемь тысяч долларов) и за неспортивное поведение (на четыре тысячи долларов). Не остался без наказания и Циципас — за коучинг он был оштрафован на пять тысяч долларов.

"Это смешно": Циципас назвал Медведева "незрелым человеком" после скандала на Australian Open

"Это смешно": Циципас назвал Медведева "незрелым человеком" после скандала на Australian Open

Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса. В решающем матче он встретится с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. Во втором сете Медведев сорвался на судью матча из-за отца Циципаса, который делал свои комментарии по ходу встречи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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