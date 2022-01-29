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В Самаре 20-летнего парня задержали за изнасилование сводного брата-шестиклассника

Молодого человека отправили под арест на время расследования уголовного дела. По версии следствия, преступление совершено в период с конца октября до начала ноября 2021 года.

29 января, 08:37
<p>© ТАСС / Никита Попов</p>

© ТАСС / Никита Попов

В Самаре 20-летний парень подозревается в изнасиловании сводного брата — ученика шестого класса. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет kp.ru.

"По предварительной версии, в период с конца октября до начала ноября 2021 года в доме на 1-й просеке он надругался над своим сводным братом. Потерпевший учится в шестом классе в одной из местных школ, ему 12 лет", — рассказал собеседник издания.

В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Суд отправил его на время следствия в СИЗО.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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