В Госдуме рассказали о новых законах, которые вступят в силу с февраля

Они, в частности, направлены на увеличение пенсии и маткапитала, защиту граждан при покупке квартиры, контроль за выбросом загрязнений в окружающую среду.

С 1 февраля в России вступят в силу восемь новых законов. В частности, на 8,6% будет проиндексирована страховая пенсия, при этом пенсионеры смогут получить доплату и за январь. Материнский капитал тоже будет проиндексирован — на 8,4%. Таким образом, выплаты на первого ребёнка составят 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца. В противном случае размер господдержки составит 168,6 тысячи рублей, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Кроме того, с 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счёта, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию", — написал Володин в своём телеграм-канале.

Также со следующего месяца в России начнут действовать штрафы за отсутствие, несвоевременную или неправильную установку систем контроля за источниками выбросов загрязнений. Наказание предусмотрено и для тех случаев, если системы будут неверно передавать данные в госреестр. Сумма штрафов для должностных лиц будет составлять до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей.

Новая система штрафов будет действовать и при нарушении маркирования табака и алкоголя. Размер санкций для юрлиц вырастет до 500 тысяч рублей. Более того, перевозка немаркированной продукции будет подпадать под административную ответственность. Как сообщил Володин, в России изменяется порядок управления и правила выплаты дохода по паям ПИФов. С февраля они будут устанавливаться Банком РФ.

Новые меры приняты для защиты граждан при покупке квартиры. Теперь собственники будут должны передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. При покупке жилья любой гражданин сможет узнать из ЕГРН о состоянии интересующего дома. С 1 февраля также начинает действовать закон о пожизненном заключении педофилов.