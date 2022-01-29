Кабмин выделил 7,3 млрд на поддержку поликлиник в связи с волной "омикрона"

В связи с распространением омикрон-штамма правительство выделило более 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение дал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу", — приводятся слова Мишустина на официальном сайте кабмина.

Минздраву страны поручено проконтролировать, чтобы региональные фонды ОМС как можно скорее получили федеральные трансферты. По словам Мишустина, от этого зависит бесперебойная работа по противодействию инфекции всего первичного звена.